Кадыров отверг обвинение в заказе покушения на грузинского журналиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинение в организации покушения на ведущего грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. О том, что заказчиком готовящегося преступления является именно он, ранее говорил гендиректор телеканала Ника Гварамия.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционируюший себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдает манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства. Гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия утверждал, что тот планировал ликвидировать журналиста Георгия Габунию по приказу чеченского лидера.

Габуния в прошлом году в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.