Навальный рассказал о системе слежки за принуждением к голосованию в Москве

Алексей Навальный опубликовал данные по сотрудникам учреждений Москвы и привлеченным гражданам, которые зарегистрировались для голосования по поправкам в Конституцию. По словам политика, документы, которые представляют собой сводные таблицы, ему прислали из Департамента информационных технологий мэрии Москвы. В них указано количество сотрудников того или иного бюджетного учреждения, сколько зарегистрированы на портале Госуслуг и подали заявку на голосование.

«Оказывается, теперь чиновник, отвечающий за политику и, соответственно, за сгон людей на регистрацию в электронном голосовании, имеет перед глазами онлайн-систему, которая показывает ему с точностью до человека, какой процент сотрудников организации выполнил приказ правящей партии и Великого Вождя», — пишет Навальный.

Теперь руководитель каждого крупного предприятия знает: надо не просто отчитаться, за ним смотрит Большой Брат, делает вывод оппозиционер: «Не будешь давить на людей — окажешься на последнем месте. Собянину принесут бумагу: ГУМЧС работает плохо. Президента не любят».