Директор «Голоса Америки» и ее заместитель уволились после смены руководителя на протеже Трампа

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт и ее главный заместитель Сандра Сугавара подали в отставку, после того как исполнительным директором головной организации, Агентства по глобальным медиа, назначили Майкла Пака — протеже Дональда Трампа.

Беннетт и Сугавара — ветераны журналистики, руководили «Голосом Америки» с 2016 года. Уходя, в письме сотрудникам они отметили, что «Пак был приведен к присяге Конгрессом и пообещал уважать систему, которая гарантирует независимость «Голоса Америки». Сенат утвердил Майкла Пака на должности исполнительного директора Агентства США по глобальным медиа на три года.

Это назначение не было простым, пишет «Голос Америки». Президент Дональд Трамп выдвинул Пака, партнера одного из самых ярых идейных сторонников Трампа, бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, на работу в «Голос Америки» более двух лет назад. Его одобрение было до недавнего времени заблокировано демократами Сената. В последние недели Трамп критиковал «Голос Америки» за освещение новостей о Китае во время кризиса, вызванного коронавирусом. Когда Трампа спросили о назначении Пака, он сказал: «Голос Америки» ужасно управляется. Они не «Голос Америки». Они противоположность «Голосу Америки».