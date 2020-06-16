ЕСПЧ присудил компенсации избитым на «Марше несогласных» в 2007 году

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу избитых силовиками участников согласованного «Марша несогласных» 2007 года в Санкт-Петербурге. Тогда председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Ольга Цепилова, а также прохожие Александр и Наталия Казанцевы получили травмы.

ЕСПЧ постановил выплатить €22 520 Александру Казанцеву, €19 500 Ольге Цепиловой и €4054 Наталии Казанцевой, а также по €2500 компенсации судебных издержек всем заявителям. Суд указал, что Россия нарушила статьи Женевской конвенции о запрете на пытки и о свободе собраний. Кроме того, ЕСПЧ отметил: из-за того, что силовики были в шлемах и без опознавательных знаков, не удалось идентифицировать тех, кто применил насилие.

Ольга Цепилова удовлетворена решением суда, но сожалеет, что виновные в избиении сотрудники полиции не понесли никакого наказания.