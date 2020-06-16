Из-за разлива топлива в Норильске уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы Ростехнадзора

После аварии на ТЭЦ под Норильском, в результате которой разлились тонны дизельного топлива, уголовное дело о халатности возбудили в отношении инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой.

«В ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске. При этом не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было», — пояснили в Следственном комитете.

В результате бездействия Новожиловой не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара, что и привело к разрушению хранилища, разливу нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде, считает следствие.