Уголовное дело на журналистку Светлану Прокопьеву завели из-за системы мониторинга СМИ

В Пскове началось судебное рассмотрение уголовного дела журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма из-за мнения о взрыве в архангельском управлении ФСБ.

Сотрудница псковского филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» Мирослава Степина, которая выступает на суде свидетелем обвинения, сообщила сегодня, что нарушение, вменяемое Прокопьевой, изначально обнаружила автоматическая система мониторинга СМИ.

«Наша автоматизированная система выявила нарушение в СМИ «ПЛН». Это электронная программа, мониторит все СМИ по ключевым словам и фразам. Не только экстремизм и терроризм, но и другие. Нарушением было оправдание терроризма в материале «Репрессии для государства». Оно было серьезным, мы создали карточку и направили в управление Роскомнадзора по Псковской области. Я не эксперт, но у нас есть методические рекомендации по выявлению. Я читала статью, у меня сложилось впечатление, что там одобрительное отношение к архангельскому террористу», — сказала Степина, передает Людмила Савицкая, которая ведет трансляцию заседания в Facebook.

Со стороны обвинения выступил сегодня и начальник отдела управления Роскомнадзора по Псковской области Эдуард Кожохарь. По его словам, признаки оправдания террористической деятельности в тексте Прокопьевой были, но в каких словах, он пояснить не смог: «Там были фразы, которые описывали случай в Архангельске, наизусть не помню. Там был 17-летний молодой человек. Были фразы, словосочетания. Столько времени прошло, уже не помню. Я не учил наизусть».

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма за высказывание своего мнения о теракте в архангельском управлении ФСБ, где подросток подорвался на принесенной в здание бомбе. Слова журналистки были распространены на радио «Эхо Москвы в Пскове» и на сайте Псковской ленты новостей.

«Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Что заблокированные законные пути выталкивают энергию протеста вот в такое, общественно опасное, русло», — говорила о своем уголовном деле сама Светлана Прокопьева.