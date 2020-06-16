«ОМ»: в Кремле намерены провести выборы в Госдуму до апреля 2021 года

Выборы в Госдуму могут пройти не осенью, а уже в марте-апреле 2021 года, если на голосовании по Конституции этим летом будет достаточно высокая явка. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и мэрии Москвы.

Окончательно решение будет принято после июльского плебисцита, а проведение досрочных выборов весной объясняют в частности тем, что в это время, как правило, у электората улучшается настроение. Кроме того, провести выборы можно было бы в День воссоединения России и Крыма (18 марта) — для усиления мобилизационного эффекта среди лояльного электората.

Вариант досрочных выборов Госдумы в Кремле рассматривали и ранее. Так, 10 марта, в день внесения Валентиной Терешковой поправки об обнулении президентских сроков, с предложением о досрочных выборах к Путину обратился депутат от «Единой России» Александр Карелин. Но затем он снял поправку, поскольку президент высказался против. Тогда в Кремле решили, что приоритетнее провести голосование за новую Конституцию, а с обновлением парламента можно не спешить, говорит собеседник «ОМ», близкий к администрации президента. Но после одобрения поправок в стране будет, по сути, новая политическая конструкция, и досрочное изменение состава парламента станет логичным.