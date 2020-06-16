В Петербурге бюджетников заставляют обзванивать жителей с вопросами о голосовании

Член территориальной избирательной комиссии из Санкт-Петербурга Виктор Дорогостайский пожаловался в горизбирком на принуждение бюджетников и членов участковых комиссий обзванивать пенсионеров, чтобы узнать, пойдут ли они на голосование по поправкам в Конституцию. Как пишет Znak.com, в обращении говорится, что адреса, мобильные телефоны и ФИО присылают из территориальной комиссии, расположенной в районной администрации.

«Номер телефона, тем более мобильного телефона, используемый избирателем, не относится к числу сведений, обрабатываемых избирательными комиссиями. Более того, адреса избирателей никак не соотносятся с адресами конкретных участковых комиссий. Членам комиссий поручено звонить избирателям других УИК, а зачастую и по адресам участков, относящихся даже к другим ТИКам Выборгского района. К сожалению, председатели и рядовые члены участковых комиссий не всегда понимают, что в данной ситуации они участвуют в незаконном получении, использовании и распространении персональных данных. А также члены УИК принуждаются к нарушению принципа нейтралитета», — пишет Дорогостайский.

В городской избирательной комиссии уверяют, что не давали указания проводить обзвоны.

По данным Znak.com, звонят избирателям также сотрудники бюджетных организаций и администраций районов. К обзвону пенсионеров подключили также волонтеров, которые до этого помогали развозить лекарства и продукты. По данным петербургского центра волонтеров, они должны обзвонить 700 тыс. пенсионеров и спросить, хотели бы они проголосовать на дому.