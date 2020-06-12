Андрей Нечаев: Требуем моратория на вступление в силу поправок к Конституции

Мы, участники разработки Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Конституции Российской Федерации, народные депутаты Российской Федерации созыва 1990–1993 годов, общественные деятели, члены Конституционного клуба, представляя различные политические взгляды и идеологические убеждения, обсудив историю становления, состояние и будущее конституционного строя в нашей стране, придавая огромное значение дальнейшей реализации программных положений Декларации о государственном суверенитете России, обращаемся к ответственным государственным и общественным деятелям страны, нашим согражданам, неравнодушным соотечественникам разных поколений, живущим в стране и за её пределами.

Мы выступаем за объединение ответственных сил в обществе и государстве вокруг общенациональной задачи вывода России из глубокого системного кризиса и её дальнейшего развития как демократического правового федеративного социального светского государства.

Мы считаем ошибочными и во многом нелегитимными процедуру и итоги конституционной реформы-2020.

Принятые поправки, как многократно подтверждает независимая профессиональная экспертиза, входят в противоречие с целым рядом положений Конституции России, основами конституционного строя России, правами и свободами человека и гражданина. Они делают еще более призрачными политическую и экономическую конкуренцию, не создают гарантий свободных выборов, препятствуют обеспечению социальной справедливости, идейного многообразия.

Потребность в конституционно-правовом механизме преодоления кризиса подменяется закреплением набора произвольно отобранных конституционных поправок и усилением авторитарного политического режима. В нарушение данного Президентом В.В. Путиным обещания об обновлении и сменяемости государственной власти вводится норма о новом отсчете сроков президентских полномочий конкретного лица. Повышается риск стагнации государственной власти до 2036 года и её узурпации.

Многие поправки социального характера являются сугубо декларативными. Поддержке гражданского общества, парламентского контроля, государственного суверенитета и патриотизма отведена роль прикрытия дальнейшей концентрации власти в руках узкой группы лиц. Продлевается жизнь крайне спорных механизмов власти, которые вызывают критику большинства образованной и ответственной части общества.

Мы глубоко озабочены навязыванием обществу односторонних решений по ключевым вопросам. Решения об оптимизации здравоохранения, пенсионной реформе, конституционной реформе и другие принимаются с подчёркнутым игнорированием интересов многих групп граждан и их объединений, общества в целом.

Представительные органы всех уровней в нарушение принципа разделения властей превращены во вспомогательные структуры административной властной вертикали.

Возрос риск жёсткого противостояния и раскола по вопросам Конституции, устройства и задач государства, реальной роли гражданского общества в управлении страной.

Принятие фактически новой редакции Конституции осуществляется с нарушением установленного Конституцией порядка. Предложенная процедура общероссийского голосования и намеренный отказ от федерального закона о референдуме, отсутствие общественного контроля, невозможность агитации против проекта конституционных поправок, пониженная норма подсчёта голосов содержат большие риски необъективности и искажения результатов голосования.

Для преодоления негативных сценариев развития ситуации в стране считаем необходимыми следующие решения:

— незамедлительное введение моратория на вступление в силу поправок к Конституции, отказ от очередного «принуждения к согласию». Согласие должно быть осознанным, чтобы исправить ошибки и пробелы нынешней конституционной реформы;

— запуск механизмов принятия решений с максимальным вовлечением гражданского общества — во имя солидарности и сопричастности поколений, разворота государства к задачам общего блага. Нужно без манипуляций начать многосторонний, открытый и прямой диалог между представителями государственной власти и общества, оппозиции, чтобы прийти к согласию по антикризисным мерам и их конституционно-правовым гарантиям. В том числе — гарантиям всеобщих равных и прямых свободных выборов в России при прозрачных формах гласного общественного контроля.

12–15 июня 2020 г.

И.А. Безруков

В. Герасимов

И.В. Константинов

Б.А. Коновалов

С.Н. Красавченко

М.А. Краснов

В.В. Игрунов

В.И. Лафитский

П.А. Лысов

А.А. Нечаев

В.Н. Подопригора

А. Политковский

Л.А. Пономарёв

О.Г. Румянцев

С.А. Филатов

И.Г. Шаблинский

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