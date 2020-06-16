Активисты запустили сервис для сбора жалоб на принуждение к голосованию

Противники изменения Конституции из кампании «НЕТ» запустили онлайн-сервис, в котором собирают жалобы на принуждение к участию в голосовании 1 июля.

«Мы запустили «черный ящик» для тех, кто хочет передать нам информацию, оставшись анонимным! Тем, кто готов раскрыть свое имя, мы готовы оказывать юридическую помощь», — сообщила в Facebook Юлия Галямина.

Оставить сообщение можно здесь. Также жалобы принимает движение «Голос».

Ранее в СМИ и соцсетях неоднократно сообщалось о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию. В редакцию NT также приходили соответствующие обращения.