Власти Бурятии распространяют газету с агитацией за изменение Конституции

Правительство Бурятии заказало тираж газеты, которая напрямую агитирует голосовать за поправки в Конституцию, позволяющие Владимиру Путину избираться президентом до 2036 года. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на telegram-канал журналистки Евгении Балтатаровой, тираж одного из выпусков составил 300 тыс. экземпляров, а заказчиком выступила администрация главы и правительства республики.

На первой полосе, где размещена фотография Путина и приведена прямая речь главы республики Алексея Цыденова, написано: «Голосуем за». На следующих страницах опубликованы слова других жителей республики.

Так, двукратная чемпионка Европы по шахматам, депутат Народного Хурала Бурятии от «Единой России» Инна Ивахинова утверждает, что поправки сохранят «наши традиционные семейные ценности»: «У ребенка должны быть нормальные мама и папа, а не бесполые «родитель номер один и два».

Чемпион Европы по вольной борьбе Александр Богомоев отмечает: «Я голосую за Конституцию, потому что пора прекратить тратить из бюджета России по решениям различных судов сотни миллиардов долларов — олигарху Ходорковскому и прочим «юкосам».

«Я голосую за Конституцию, потому что действующая Конституция 1993 года писалась под диктовку американцев и немцев, которые нас ненавидят», — говорит со страниц агитки главный метролог «Бурятэнерго» Сергей Степанов. Другая сотрудница «Бурятэнерго» Любовь Рыжакова заявила, что «голосует за Конституцию, потому что пришло время заставить наших олигархов поделиться с народом».