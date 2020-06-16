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СК возбудил дело против сотрудников «Норникеля» из-за слива сточных вод в реку

16.06.2020

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды против сотрудников компаний «Норильский никель» и «Механобринжиниринг» из-за сброса сточных вод в реку Красноярского края.

По предварительной версии следствия, с 2017 по 2019 годы неустановленные сотрудники компаний, ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта  для размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также  в почву в районе рудника «Октябрьский».

Затраты на возмещение ущерба окружающей среде оцениваются в более чем 154 млн руб.

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