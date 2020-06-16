Business Insider: Россия скрыла взрыв на ядерном реакторе

Европейские ученые нашли доказательства того, что в 2017 году Россия скрыла взрыв на ядерном реакторе в Челябинской области. Об этом пишет Business Insider (публикацию приводит «Открытый мир»).

Осенью 2017 года европейские специалисты заметили повышенное содержание радиоактивного рутения в воздухе, причиной которого стала утечка на ядерном объекте в России. В Москве сначала все отрицали, а затем подтвердили, что в конце сентября в Челябинской области наблюдали уровень рутения-106 в сотни раз выше нормы, а причиной назвали сгорание спутника в атмосфере.

В прошлом году группа ученых, известная как «Кольцо пяти», опубликовала доказательства, что утечка произошла в районе города Озерск на юге Урала 26 сентября 2017 года. В их новой статье доказывается, что взрыв был связан с переработкой ядерных отходов — отделением плутония и урана от отработанного ядерного топлива. Это делает предприятие «Маяк» единственным возможным местом аварии.

По словам ученых, похоже, что топливо начали перерабатывать на год раньше, чем нужно, из-за чего произошла тепловая реакция и выброс элемента в атмосферу. Зафиксированное содержание рутения не угрожает здоровью или природе прямо сейчас, но долгосрочные последствия неизвестны, так как есть шанс, что радиация там проникла в почву и воду.