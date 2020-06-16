Александр Лебедев объявил о запуске российской версии Independent

Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent. Об этом бизнесмен сообщил в интервью телеканалу РБК. Главный редактор проекта Артем Артемов уточнил, что как и британское СМИ, российский Independent будет представлен только в цифровой версии. Сайт для пользователей станет доступен в течение двух недель.



Собственных текстов у российской версии издания не будет. Концепция заключается в переводе текстов британского Independent на русский язык.

Independent Лебедев приобрел в марте 2010 года за символический £1. Издание досталось ему с убытками в £28 млн. В 2017 году сын бизнесмена Евгений Лебедев, который управляет владеющей изданиями Lebedev Holdings Ltd, продал 30% Independent гражданину Саудовской Аравии Мухаммеду Абулджадаелу, сумма сделки не раскрывалась.