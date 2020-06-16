В Дагестане около 90 человек задержали после столкновений с силовиками

Полиция в Дагестане доставила в отделы МВД около 90 граждан Азербайджана, которые участвовали в беспорядках у палаточного лагеря на границе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в СУ СКР по Дагестану. Собеседник агентства отметил, что официально они не были задержаны.

Во время беспорядков семь сотрудников правоохранительных органов получили травмы, было повреждено пять служебных автомобилей.

15 июня около 400 граждан Азербайджана покинули палаточный лагерь и пункт временного размещения близ села Куллар в Дагестане. Выражая недовольство тем, как организован их пропуск на родину, иностранцы вышли на трассу «Кавказ» и перекрыли ее. После чего на место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ и МВД.