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В школах поставят камеры с функцией распознавания лиц

16.06.2020

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц на 2 млрд руб. Как пишут «Ведомости», новация должна помочь обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних.

Видеокамеры разместят в коридорах, залах, лестницах, а также снаружи зданий для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории.

На первом этапе системы видеонаблюдения уже поставлены в 1608 общеобразовательных учреждений в 12 регионах. В будущем систему планируется развернуть во всех более чем 43 тыс. российских школ. 

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