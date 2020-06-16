В школах поставят камеры с функцией распознавания лиц

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц на 2 млрд руб. Как пишут «Ведомости», новация должна помочь обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних.

Видеокамеры разместят в коридорах, залах, лестницах, а также снаружи зданий для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории.

На первом этапе системы видеонаблюдения уже поставлены в 1608 общеобразовательных учреждений в 12 регионах. В будущем систему планируется развернуть во всех более чем 43 тыс. российских школ.