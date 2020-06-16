ЦИК отказался от всеобщего тестирования членов УИК на COVID-19

В Центризбиркоме решили тестировать членов избирательных комиссий на коронавирус только «в случае необходимости», если этого потребует эпидемиологическая ситуация в регионе. На это изменение в порядок общероссийского голосования по конституционным поправкам обратил внимание «КоммерсантЪ».

Ранее к обязательным мерам безопасности на участках относилось измерение температуры голосующим гражданам, наличие масок, перчаток, санитайзеров и одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика и разметки социального дистанцирования. Всех членов комиссий планировалось обязать сдать тесты на COVID-19. Последнее оказалось трудновыполнимой задачей. Так, например, в избиркоме Башкирии «Ъ» сообщили, что протестировать 33 тыс. членов местных ТИК и УИК «просто нереально». В ряде регионов выяснилось, что средства на проведение такого тестирования в бюджете отсутствуют. В новых рекомендациях ЦИК говорится, что обследование членов избирательных комиссий будет проводиться «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией».

В обновленном документе смягчен и характер рекомендаций организации голосования на свежем воздухе. В первом варианте такой вид голосования рекомендовался как предпочтительный, причем с использованием веранд, армейских палаток, тентов и иных приспособлений для защиты от погодных условий. Теперь же указывается, что голосование на свежем воздухе можно организовать «в ряде случаев», если традиционное помещение не полностью соответствует требованиям эпидемиологической безопасности.

Требование о регулярной влажной уборке помещения для голосования с дезинфекцией всех поверхностей тоже изменилось. Если в прошлой версии предлагалось делать это каждый час, устраивая перерыв в голосовании и убирая документы в сейф, то теперь подчеркивается, что процесс голосования на время уборки прерываться не должен, а за сохранность документации будет отвечать председатель комиссии в присутствии наблюдателя.