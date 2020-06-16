В КНДР взорвали офис по межкорейским связям в Кэсоне

UPD: Власти КНДР подтвердили подрыв межкорейского офиса связи. Это было сделано в ответ на действия южнокорейских активистов, отправлявших в КНДР на воздушных шарах антиправительственные листовки.

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Около офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсоне произошел взрыв, здание офиса разрушено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские агентства.

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Генеральный штаб Корейской Народной Армии заявил, что изучает «план действий» по возвращению военных КНДР в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с межкорейскими соглашениями: «Наша армия внимательно следит за текущей ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже, и полностью готовится к тому, чтобы обеспечить надежную военную гарантию любых внешних мер, которые будут приняты партией и правительством».

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал в знак протеста КНДР в связи с тем, что активисты из Южной Кореи забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов.

