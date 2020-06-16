Кадырова назвали заказчиком покушения на грузинского журналиста

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке убийства. Его обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельного документа, а арестовали в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки к преднамеренному убийству, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.

Гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия утверждает, что арестовали россиянина по другим причинам — «он планировал ликвидировать <сотрудника телеканала журналиста> Георгия Габунию по приказу чеченского лидера Рамзана Кадырова».

«Из наших источников в контртеррористической службе мы знаем, что это напрямую связано с заявлениями и выступлениями Георгия Габунии на «Рустави-2» в программе о Путине», — сказал он.

Журналист Георгий Габуния в прошлом году в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.