Алексей Навальный о новом уголовном деле: Такое мы уже видели

Давненько я не видел на сайте Следственного комитета пресс-релиза с заголовком «в отношении Навального возбуждено уголовное дело». Но в последнее время ожидал, конечно. Сегодня только отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, и они мне говорят: «А вам совсем немножко отмечаться осталось, скоро условный срок заканчивается».

Поэтому все довольно очевидно. Дело сфабриковано предельно грубо. Обратите внимание, у меня уже было уголовное дело по клевете. Судил меня тогда «издревле летчик» единоросс Лисовенко, но это так называемое дело частного обвинения. То есть оскорбленный подает в суд, и суд возбуждает дело. И бастрыкинским крышевателям воров в законе делать вроде как и нечего.

А здесь возбудил непосредственно Следственный комитет. Главное следственное управление! Для этого ему пришлось признать несчастного используемого дедушку «потерпевшим в беспомощном состоянии», как бы забыв о том, что у него и родственники есть, которые дали много интервью, и адвокат, которого они, по их же словам, моментально наняли.

Дело, во-первых, нужно, потому что заканчивается мой второй условный срок, а во-вторых, все самые любимые бонусы: возможность обысков, изъятие техники, допросы, какие-то другие ограничения. Это крайне важно для власти в преддверии новой схватки на региональных выборах. Регистрируйтесь в «Умном голосовании», что тут сказать.

Ну и поддерживайте ФБК, нам это явно понадобится, ведь впереди новая серия обысков.

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