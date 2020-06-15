Василий Головнин: Япония отказалась размещать американские ракеты

Неожиданно шокирующим оказался сегодняшний день для стороников укрепления американо-японской системы противоракетной обороны на Дальнем Востоке. Уже ближе к вечеру министр обороны Японии Таро Коно вышел к журналистам и внезапно объявил, что Токио останавливает выполнение своей амбициозной программы закупки в США двух комплексов ПРО Aegis Ashore («Иджис эшор»), которые предполагалось разместить на севере и на юго-западе страны. Они должны были прикрыть всю территорию Японии от удара баллистических ракет. Официально речь шла о северокорейской угрозе, но в Токио, мягко говоря, не меньше думают и о Китае.

Пекин, естественно, выражал озабоченность, а Москва говорила о нарушении баланса сил, о недопустимости размещения в Японии элементов глобальной ПРО США. Которые к тому же, как говорили в РФ на самом высоком уровне, можно использовать и для запуска боевых ракет. Токио с такой трактовкой не соглашался, но неожиданный отказ от «Иджис эшор» связан не с этими спорами.

Комплексы ПРО не хотели размещать на своей территории местные органы власти, ссылавшиеся на угрозу для населения от их мощных радаров. Это было препятствием, но вопрос можно было решить. И сегодня министр обороны Японии сказал о другом — нет жестких гарантий, как он заявил, что разгонный блок ракет-перехватчиков с «Иджис эшор» упадет в пределах военной базы или в море. А это ставит под угрозу местных жителей. Исправить недостаток можно только путем серьезных конструктивных изменений, но такой вариант резко удорожает проект и требует времени.

Есть и другой момент: «Иджис эшор» в нынешнем варианте, как считают многие японские эксперты, стремительно устаревают. Есть сомнения, что они, например, перехватят ракету с российского комплекса «Искандер» — а похожие на них штучки вдруг стали запускать и товарищи из КНДР. Еще большие опасения вызывают китайские крылатые ракеты, для их перехвата «Иджис эшор» нужно сильно модернизировать и облеплять дополнительным оборудованием. А это все деньги, деньги — и без гарантий. Короче, в Токио решили подумать. Москву и Пекин такое развитие событий, конечно, будет обнадеживать, но как воспримут в Вашингтоне? Трамп очень любит продавать оружие, и ему вряд ли понравится, что японцы срывают огромную коммерческую сделку.

Источник