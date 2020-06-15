За полмесяца официальная безработица в России выросла на 16%

Каждую неделю в течение июня власти регистрировали около 150 тысяч новых официальных безработных, сейчас их 2,4 млн, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина.

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тыс. наших граждан. С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220-250 тыс. наших граждан. В июне за первые две недели этот показатель составил порядка 150 тыс. человек в неделю. Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — цитирует министра РБК По словам Котякова, на 1 июня общая численность безработных в России превысила 4,5 млн человек, за два последних месяца она выросла на 1 млн 50 тыс. человек. При этом официально зарегистрированы по состоянию на начало месяца были 2,09 млн безработных, говорил он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. То есть численность официально зарегистрированных безработных выросла за две недели июня на 16%.