Александр Кынев об «уничтожении «Ведомостей»

Когда в начале 2000-х уничтожали старое НТВ, я смотрел на это как зритель, так как лично не знал почти никого и никак не соприкасался. С 2011 убивали Газету.ру, и она умирала долго и постепенно, пока не превратилась в то унылое г.., которым является сейчас. И хотя тогда это было уже для меня личным ударом, так как и сам много в нее писал и комментировал, но были тогда и иные площадки, и само умирание было долгим. Сейчас «Ведомости» были фактически последней качественной федеральной газетой такого масштаба, с прекрасным коллективом, с высоким уровнем журналистики и профессиональных стандартов. Безумно жаль людей, издание, всех нас, кто писал и читал. Огромное спасибо всем, кто делал прекрасную газету, работал и боролся. Незаменимые были и есть.

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