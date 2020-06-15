Из «Ведомостей» уходят все заместители главного редактора

Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» увольняются в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний работает в «Ведомостях» с основания издания, остальные — около 15 лет, отмечает газета.

Шмаров стал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» через несколько дней после того, как предыдущие владельцы объявили, что предварительно договорились о продаже газеты. Сегодня его утвердили на посту главреда.

Конфликт с журналистами у нового руководителя начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре он самостоятельно изменил заголовок статьи о «Роснефти», снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также он запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра». За последние месяцы из «Ведомостей» ушло около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым.