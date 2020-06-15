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Андрея Шмарова утвердили главным редактором «Ведомостей»

15.06.2020

Совет директоров компании «Бизнес ньюс медиа», которая является издателем «Ведомостей», рекомендовал гендиректору Глебу Прозорову назначить главным редактором газеты Андрея Шмарова. Ранее он возглавлял редакцию в качестве исполняющего обязанности. Сама редакция издания рекомендовала назначить на пост главреда Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерскими проектами «Ведомости &».

«Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием. За Анфису Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса. В результате совет директоров одобрил кандидатуру Андрея Шмарова на должность главного редактора газеты «Ведомости» и электронного периодического издания «Ведомости». Контракт с ним будет заключен на один год», — сообщил владелец «Ведомостей» Иван Еремин.

Он отметил, что при обсуждении «единый подход у всех членов совета директоров был и в вопросе сохранения независимой редакционной политики, приверженности «Догме» и профессиональным стандартам деловой журналистики».

Шмаров стал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» через несколько дней после того, как предыдущие владельцы объявили, что предварительно договорились о продаже газеты. Конфликт с журналистами у нового руководителя начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре он самостоятельно изменил заголовок статьи о «Роснефти», снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также он запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра». За последние месяцы из «Ведомостей» ушло около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым. 

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