Андрея Шмарова утвердили главным редактором «Ведомостей»

Совет директоров компании «Бизнес ньюс медиа», которая является издателем «Ведомостей», рекомендовал гендиректору Глебу Прозорову назначить главным редактором газеты Андрея Шмарова. Ранее он возглавлял редакцию в качестве исполняющего обязанности. Сама редакция издания рекомендовала назначить на пост главреда Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерскими проектами «Ведомости &».

«Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием. За Анфису Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса. В результате совет директоров одобрил кандидатуру Андрея Шмарова на должность главного редактора газеты «Ведомости» и электронного периодического издания «Ведомости». Контракт с ним будет заключен на один год», — сообщил владелец «Ведомостей» Иван Еремин.

Он отметил, что при обсуждении «единый подход у всех членов совета директоров был и в вопросе сохранения независимой редакционной политики, приверженности «Догме» и профессиональным стандартам деловой журналистики».

Шмаров стал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» через несколько дней после того, как предыдущие владельцы объявили, что предварительно договорились о продаже газеты. Конфликт с журналистами у нового руководителя начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре он самостоятельно изменил заголовок статьи о «Роснефти», снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также он запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра». За последние месяцы из «Ведомостей» ушло около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым.