В белорусском банке «Газпрома» ввели временную администрацию

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в белорусском банке «Газпрома», бывший глава которого хочет стать соперником Александра Лукашенко на президентских выборах.

Решение о введении временной администрации в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) было принято 14 июня «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов» и для «недопущения ухудшения его финансового состояния», говорится в сообщении Нацбанка Белоруссии. Полномочия правления Белгазпромбанка приостановлены. В отношении должностных лиц банка открыты уголовные дела по статьям о легализации средств, полученных преступным путем, и уклонению от уплаты налогов. Руководителем временной администрации назначена бывший председатель Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова.

Как отмечает Forbes, в Белгазпромбанке на прошлой неделе в ходе обысков были изъяты более $4 млн, ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс. и так называемые дигипассы — инструменты, которые позволяют управлять счетами в иностранных банках. К делу приобщены примерно 150 картин общей стоимостью около $20 млн. Задержаны 15 человек, в том числе заместители руководителя банка и представители коммерческих структур — в основном бывшие сотрудники банка. Против главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова возбудили уголовное дело о хищении в особо крупном размере.

Кредитную организацию до 12 мая возглавлял Виктор Бабарико, который 9 июня объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Белоруссии. Александр Лукашенко, который говорил, что проверка Белгазпромбанка проводится по его поручению, сообщил, что правоохранительные органы занимались делом Белгазпромбанка с 2016 года. Председатель комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что у следствия есть убедительные доказательства причастности Бабарико к противоправной деятельности. Бабарико вину отрицал и заявлял, что смог собрать 285 тыс. подписей для выдвижения в президенты Белоруссии, которые назначены на 9 августа.