Дмитрий Гудков: Наши научные новости

Продолжим, Илон Маск. 78-летнего ученого Валерия Митько, специализирующегося на Арктике, обвинили в госизмене. Ученый уверяет, что просто прочитал лекцию в одном из китайских университетов. Как тебе такое?

Вот это и есть наши научные новости.

Как верно отмечают злые языки, у нас не может быть никакого SpaceX, потому что сейчас Маск еще бы доматывал первый срок — за PayPal.

Российская наука — это не просто мало и бедно, это смертельно опасно. В какой еще стране государственное информагентство может написать статью «Громкие дела о госизмене в отношении ученых космической отрасли за последние 20 лет»? У нас — пожалуйста.

В США — громкие достижения, а у нас — громкие дела. Вот и вся разница.

Как их фабрикуют? Очень просто. Полтора года ФСБ следит за ученым, роется в его багаже и в конце концов находит повод для дела. Это значит, что следят не только за конкретным специалистом по Арктике, просто ему на этот раз не повезло, у кого-то звездочки набухли и зачесались.

Российская наука: от тюрьмы и сумы не зарекайся.

Зато, как сказал пожизненный президент В.В.Путин, у нас будут контр-гиперзвуковые ракеты. А еще флогистон, тахионы и животный магнетизм. Так победим.

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