Петербург стал лидером по смертности от COVID-19

В апреле в Санкт-Петербурге от COVID-19 умерли 200 человек, говорят данные Росстата. В это число включены пациенты, у которых коронавирус стал основной причиной смерти (166), а также те, у кого он оказал существенное влияние на развитие других заболеваний (34). Еще 123 человека умерли с диагнозом COVID-19, но тот не оказал существенного влияния на развитие болезней, приведших к смерти. Эти цифры, как пишут «Открытые медиа», выводят город в лидеры по летальности от коронавируса в России. В Санкт-Петербурге она составила 4,7%, что вдвое выше, чем в Москве.

200 смертей от COVID-19 — это в 6,5 раза больше прежних официальных данных Роспотребнадзора, раскрытых в его ежедневных отчетах и на сайте стопкоронавирус.рф. По ним коронавирус в апреле стал причиной смерти 31 человека. Ведомство публикует оперативные данные, и число смертельных случаев в итоге увеличивается по результатам окончательных патологоанатомических исследований. Но, например, в Москве апрельские данные Росстата и Роспотребнадзора расходятся всего в 1,8 раза, отмечают «ОМ».

На протяжении апреля–мая данные Петербурга существенно отставали от московских (ниже 2 смертей на 1 млн человек против 4−6 в Москве), а после 3 июня, когда в северной столице уже перешли на новые правила учета умерших от COVID-19, кривая смертельных случаев пошла вверх и даже обогнала Москву.