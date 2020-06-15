Пола Уилана приговорили к 16 годам за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве в конце декабря 2019 года. В январе ему предъявили обвинение в шпионаже. Сообщалось, что его задержали после получения флэш-карты с перечнем лиц, который не подлежит разглашению и уже давно был объектом интереса американских спецслужб. Родственники Уилана утверждали, что он прибыл в Москву на свадьбу друга. Официально фабула дела не раскрывалась, а дело слушалось в закрытом режиме.

В Лефортовском суде Уилан подавал ходатайства об отводе прокурору из-за отсутствия реакций на жалобы и суду за дискриминацию. Он рассказывал об угрозах пистолетом: «Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил меня на колени, а другой угрожал пистолетом. Прокурор отказался говорить со мной об этом».

Уилан также жаловался, что его преследуют по политическим мотивам и не оказывают квалифицированную помощь, хотя его здоровье ухудшается. Палата представителей Конгресса США призывала освободить Уилана или представить доказательства его вины.

Сегодня адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. Вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу, передает «Интерфакс». Сам Уилан назвал приговор политическим и подтвердил намерение его обжаловать: «Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача — преодолеть телефонное правосудие».