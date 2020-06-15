В 13 регионах отказались от парада 24 июня

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не состоится 24 июня в Челябинске, Якутске и Пензе. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на региональные власти, которые опасаются распространения коронавирусной инфекции.

Вместо парада в Якутске 24 июня состоятся открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции. В Пензе парад перенесен на более поздний срок.

Ранее Znak.com сообщал о переносе мероприятий в 10 городах. Первыми о таком решении объявили власти Белгородской, Орловской областей и Пермского края. 11 июня аналогичные решения приняли в Курской области. Кроме того, от парада 24 июня отказались также в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле и Петропавловске-Камчатском.

В этом году в Москве и других городах парад Победы в связи с коронавирусом было решено провести не 9 мая, а 24 июня — в день исторического парада в 1945 году.

За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Умерли 143 человека. С начала пандемии зафиксировано 537 210 случаев заражения. 7 091 человек умер.