Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Обвинение в госизмене в пользу Китая предъявили 78-летнему ученому Валерию Митько, президенту Арктической академии наук. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, суд еще в феврале поместил Митько под домашний арест.

Ученого обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай. По данным агентства, речь идет об информации по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

Защита ученого уверяет, что документы касались исключительно научной и преподавательской деятельности Митько. По словам Павлова, подобные дела, в которых фигурируют российские ученые, выезжающие за границу, стали «показательными»: «Можно сказать, что в последнее десятилетие мы наблюдаем очевидный тренд».