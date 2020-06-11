Редакция «Ведомостей» выдвинула своего кандидата на пост главного редактора

Редакция «Ведомостей» рекомендовала издателю — совету директоров «Бизнес ньюс медиа» назначить главным редактором издания Анфису Воронину. Это результат заочного общего собрания редакции, которое прошло 11 июня, пишет газета.

По уставам редакции и БНМ, совет директоров обязан рассмотреть кандидата, предложенного редакцией. 10 июня новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин запросил у редакции имя ее кандидата. Новый совет директоров БНМ будет сформирован в ближайшее время, но когда пройдет первое заседание, Еремин не пояснил.

Журналисты «Ведомостей» уже рекомендовали прежним собственникам издания назначать Воронину исполняющей обязанности главного редактора «Ведомостей». Сейчас она — руководитель редакции партнерских проектов «Ведомости &». С конца марта пост и.о. главного редактора занимает Андрей Шмаров. Его кандидатуру не выдвинул ни один сотрудник издания.

В марте этого года Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что договорились о продаже «Ведомостей» владельцу издания «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Оба позже вышли из сделки. Единственным владельцем «Ведомостей» стал Иван Еремин. Он оставил в качестве и.о. главреда Шмарова, которого назначили ранее Зятьков и Голубович.

Конфликт с журналистами у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре он изменил заголовок статьи о «Роснефти», снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также он запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра».