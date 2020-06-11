ЕС пока отказывается принимать туристов из России

С 1 июля Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС туристам из пяти стран, но России в списке нет. Как пишет РБК
, на первом этапе предлагается включить в белый список страны, в которых ситуация с COVID-19 лучше или не хуже, чем в самом ЕС. Это Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия. В тот же список предлагается включить Косово, которое власти России не признают самостоятельным государством.
В дальнейшем список стран, граждане которых могут совершать «необязательные поездки» в ЕС, предлагается регулярно пересматривать в соответствии с эпидемиологическими данными.