Глава Мосгордумы получил от мэрии квартиру, работая в бизнесе

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в сентябре 2004 года бесплатно получил в собственность от Москвы квартиру в районе Северное Измайлово кадастровой стоимостью 4,5 млн руб. За полгода до этого его отец Валерий Шапошников стал депутатом городского парламента, а сам нынешний спикер сменил его на должности заместителя директора завода «Северянин», пишут «Открытые медиа».

В ноябре 2004 года квартиру за счет города в районе Щукино получила сестра Шапошникова Наталья. Кадастровая стоимость этого жилья составляет 15 млн руб. Но в 2009 году Шапошникова обменялась с правительством Москвы и получила новую квартиру кадастровой стоимостью уже 66 млн руб. в Хамовниках. Алексей Шапошников продал свою квартиру весной 2011 года.

Замдиректора «Трансперенси Интернешнл» в России Илья Шуманов полагает, что Шапошников-младший теоретически мог получить служебную квартиру, работая в аппарате Госдумы в 2003 году, либо мог получить ее по договору социального найма. В первом случае полученную жилплощадь иногда выводят из служебного фонда и также передают в социальный найм, а затем приватизируют.