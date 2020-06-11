Памфилова назвала фейками сообщения о принуждении к онлайн-голосованию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не обнаружено подтверждений сообщениям о принуждении к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

«В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось», — цитирует «Интерфакс» главу ЦИК.

По словам Памфиловой, проверка показала, что сообщения были о принуждении в несуществующих департаментах. При этом она пообещала, что ЦИК будет проверять подобную информацию: «Если у СМИ есть данные, что живые люди готовы это подтвердить, — пожалуйста».

«Анонимность имеет место, только если представленные факты можно доказать безусловно. Если он говорит: «Я знаю, но меня не называйте», — грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай — «да, мне звонил мой начальник», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Москве учителей принуждают не только принять участие в дистанционном голосовании, но и одобрить поправки в Конституцию. О том, что от работников ряда бюджетных учреждений требуют зарегистрироваться для онлайн-голосования, пишет сегодня «КоммерсантЪ».