Республиканцы в США призывают признать Россию спонсором терроризма и отключить от системы SWIFT

Самая многочисленная внутрипартийная фракция республиканцев в Палате представителей Конгресса США — «Комитет республиканских исследований» (RSC) — разработала новую стратегию отношений с президентом России Владимиром Путиным. В новом докладе комитета его авторы рекомендуют Конгрессу США разработать «наиболее жесткий из когда-либо предложенных пакет санкций против России», передает «Голос Америки».

RSC предлагает ввести санкции против компаний, обеспечивающих проекты «особого назначения», связанные с российскими нефтью и природным газом, а также против тех, кто приобретает финансовые инструменты, связанные с государственным долгом России. Кроме того, предлагается внести «Внешэкономбанк» и ряд других частных и юридических лиц в санкционный список.

Международной кредитно-платежной системе SWIFT настоятельно предлагается исключить Россию из числа ее пользователей для создания препятствий в доступе Кремля к международным торгово-финансовым ресурсам. Аналитики издания Washington Examiner считают, что это создаст напряжение в кругу приближенных к российскому президенту бизнесменов — таких как Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов и других — а те, в свою очередь, возможно, начнут оказывать влияние на Путина.

RSC также призывает администрацию США объявить Россию «государством-спонсором терроризма» за его поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции, ливанской «Хезболлы», афганского «Талибана» и других террористических группировок.

В Кремле назвали предлагаемые санкции незаконными. «Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, можно только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать американской политике. Это ни в коем образе не способствует нормализации наших двухсторонних отношений», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

