«Левада-центр»: россиян вдохновляют Путин и Навальный

Президент Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный больше всех вдохновляют россиян своим примером, показал опрос «Левада-центра».

Социологи задали респондентам открытый вопрос: «Назовите известных людей, наших современников, которые вдохновляют вас своим примером, своей гражданской позицией?» В целом по стране Путин набрал 8% голосов, а Навальный, занявший вторую строку рейтинга, получил 4%. Но в возрастной группе 40-45 лет победу одержал оппозиционный политик (6% против 5%). Среди респондентов от 25 до 39 лет и Путин, и Навальный набрали по 6% голосов.

«Для людей 40-54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный, что говорит о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы», — говорит социолог Денис Волков.

Он также отмечает, что в разных возрастных категориях — свои герои. Люди старшего возраста чаще вдохновляются официальными политиками и журналистами, которых часто показывают по телевидению. В молодежной аудитории чувствуется влияние интернета и социальных сетей, при этом самые молодые явно меньше заинтересованы в политике. Они чаще упоминают видеоблогеров, актеров, спортивных комментаторов или молодых политиков, которых многие представители старшего поколения даже не знают.



