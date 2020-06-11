Экологи, медики, молодежь — Путин уговаривает «обнулить» его лично каждого

Президент Владимир Путин уже провел несколько встреч с общественностью, где поднималась тема изменения Конституции, и продолжит лично убеждать россиян проголосовать за поправки.

Будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, рассказал «Ведомостям», близкий к администрации президента источник: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения». Подобные встречи могут пройти 21 июня, в День медика. Не исключено, что Путин объявит о каких-то надбавках для медработников и вручит награды. Другая тематическая встреча может пройти в День молодежи, 27 июня.

Ранее президент уже проводил встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию и руководством Центризбиркома, с экологами по случаю Дня экологии, в День русского языка — с деятелями культуры, а встреча с работниками государственных социальных учреждений и НКО была приурочена ко Дню социального работника. И на каждой из них поднималась тема поправок в Конституцию.