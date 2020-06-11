Из-за разлива топлива дело завели на мэра Норильска

Уголовное дело о халатности Следственный комитет возбудил в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ структуры «Норникеля».

По версии следствия, Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, «должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял. В том числе он не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования».

Ранее по делу о разливе топлива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3. Авария произошла 29 мая, тогда более 21 тыс. тонн дизельного топлива попало в почву и водоемы.