В брянской колонии подтвердили вспышку COVID-19

После запроса журналистов пресс-служба управления ФСИН по Брянской области подтвердила вспышку заражения коронавирусом в ИК-1. В ведомстве утверждают, что заболевание у заключенных «протекает бессимптомно или в легкой форме», передает «МБХ-медиа».

«Все заболевшие изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей на территории колонии. Проводится их тестирование на коронавирусную инфекцию. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — говорится в пресс-релизе.

Ранее о вспышке корнавируса в колонии журналистам сообщили родственники заключенных. По их словам, в учреждении работают гражданские медики, часть заключенных вывезли в городские больницы. 15-й отряд колонии полностью изолирован, в учреждении есть пациенты с температурой под 40.

На сегодняшний день, по данным оперативного штаба, в России выявлено 502 436 случаев коронавируса.