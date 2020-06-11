Сбербанк покупает 2ГИС

Сбербанк договорился о покупке контрольной доли в сервисе 2ГИС. По итогам сделки, в которой также участвует ООО «О2О Холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group), доля Сбербанка составит 72%, доля О2О — 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб., говорится в сообщении 2ГИС.

Закрытие сделки ожидается в III квартале 2020 года.

2ГИС входит в десятку самых дорогих компаний в Рунете по версии Forbes. Ежемесячная аудитория сервиса составляет около 50 млн пользователей.