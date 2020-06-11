Чиновникам ФСИН грозят уголовные дела из-за заражения коронавирусом заключенных

UPD: В Еврейской автономной области против руководства лечебно-исправительного учреждения №2 возбудили уголовное дело по статьям о халатности и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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Прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовных дел по факту вспышек COVID-19 в тюрьмах. Надзорное ведомство нашло признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, пишет РБК.

Речь идет о СИЗО №1 в Биробиджане, а также Лечебно-исправительном учреждении №2 в Облученском районе ЕАО. В действиях начальников этих учреждений нашли признаки преступления по ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), а также должностного преступления.О вспышке коронавируса в местах лишения свободы власти ЕАО сообщили 20 апреля. Тогда говорилось, что «выявлено 43 случая коронавирусной инфекции», и «такой значительный рост обусловлен вспышкой заболевания в исправительном учреждении системы УФСИН». Через несколько дней местный оперативный штаб по коронавирусу раскритиковал руководство УФСИН за недостаточные меры по профилактике инфекции, что привело к заражению более 40 человек, а также за неполную информацию. В конце мая оперштаб сообщил, что COVID-19 заболел начальник УФСИН Виталий Фомченко.