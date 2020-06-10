Руководство московских школ заставляет учителей голосовать за изменение Конституции

Учителя как минимум двух школ Москвы сообщили, что начальство принуждает их не только принять участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию, но и одобрить их под угрозой увольнения. Об этом пишут «Открытые медиа».

«Информация о голосовании! Все преподаватели школы, имеющие регистрацию в Москве, в обязательном порядке голосуют за поправки в Конституцию!» — говорится в сообщении от администрации одной из школ, отправленном в учительский чат в WhatsApp.

Еще в марте на педсовете руководство школы, ссылаясь на распоряжение департамента образования, приказало учителям зарегистрироваться на сайте московский мэрии или сходить в МФЦ.

Принуждают одобрить поправки и сотрудников других бюджетных организаций и учреждений, говорит сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. В качестве примера он в Twitter привел распоряжение начальника производственно-технического управления электросетевой компании МОЭСК, который обязал всех зарегистрированных в Москве сотрудников голосовать за поправки дистанционно, а имеющих иногороднюю прописку — записываться на голосование строго через «Госуслуги».