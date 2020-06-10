В ОЭСР дали прогноз падения ВВП России

В Организации экономического сотрудничества и развития представили два варианта прогнозов в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в мире.

Как передает «КоммерсантЪ», если вирус продолжит отступать и останется под контролем, ВВП России по итогам 2020 года снизится на 8%, а в следующем году вырастет на 6%. В другом прогнозе, который подразумевает начало новой волны пандемии, ожидается падение российской экономики на 10% в этом году и увеличение на 4,9% в 2021 году.

Мировой ВВП, по прогнозам ОЭСР, при отсутствии второй волны коронавируса снизится в этом году на 6%, при негативном сценарии снижение составит 7,6%.

В марте ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России из-за распространения коронавируса. По оценке международной организации, темпы роста российской экономики в 2020 году снизятся на 0,4 п.п. — до 1,2%.