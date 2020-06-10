Навальный обвинил в коррупции главу Росприроднадзора

Основатель ФБК Алексей Навальный обвинил руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову в коррупции, обнаружив у ее семьи недвижимость на 720 млн руб. Речь идет о четырех квартирах в Москве и одной в Ницце, а также загородном доме в Подмосковье.

«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем. Он настолько вопиющ, что можно спокойно и без каких-либо сомнений говорить: украла, получила как взятки за что-то, что делала в Ростехнадзоре или в Росприроднадзоре. Записала все на родителей, чтобы ее собственная декларация выглядела таким девственным образом, которым выглядит сейчас», — пишет Навальный.

Он отмечает, что кроме упомянутых четырех квартир, в собственности родителей Радионовой было еще две новые московские квартиры общей площадью 230 квадратных метров, приобретенные и проданные в течение нескольких месяцев после покупки: «Это еще несколько сот миллионов. Ну, то есть похоже, что буквально квартирами дают взятки».

По данным ФБК, Радионова с 1999 года работает на госслужбе, а ее родители на пенсии.

«Вы в Челябинске или Красноярске кашляете от смога, потому что предприятия, вместо того чтобы ставить очистные сооружения, просто несут взятки Радионовой. Ваши дети в Вологодской области пьют воду, от которой крошатся зубы, но ведомство Радионовой шевельнется лишь для того, чтобы ей в качестве взятки купили ещё одну квартиру. Вы в Москве будете гулять за ручку с детьми, а в спину вам будет дуть теплый воздух с мусоросжигающего завода, но прибор инспектора никогда не покажет превышения. Потому что кое-кому купили ещё одну квартиру в комплексе «Легенды Цветного», — заключает Навальный.

