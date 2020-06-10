Экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова арестовали на 18 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 18 суток бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Как сообщает «МБХ медиа», ему вменили повторное нарушение правил проведения акций. Судья заявил, что Раджабов был среди участников несогласованной акции на Звенигородском шоссе, которые выкрикивали «Свободу Азару» и «Россия будет свободной».

Раджабов вину не признал. «У меня не было плаката. Я чипсы ел, можем видео посмотреть. К бессрочному протесту я не имею отношения», — сказал он.

Раджабова задержали 9 июня около Пресненского суда, куда он пришел, чтобы присутствовать на заседании у активистов «бессрочного протеста». На него составили протокол и оставили в ОВД на ночь до суда.

Ранее в Москве задержали участников пикетов 5 июня, устроивших шествие после освобождения из ОВД — Эмиля Юнусова, Матвея Александрова и Дмитрия Иванова.