Критики выразили недоверие эксперту по делу «Седьмой студии»

Ассоциация театральных критиков, объединяющая 160 членов профессионального сообщества из разных городов России, выразила категорическое недоверие искусствоведческой экспертизе проекта «Платформа», сделанной Ольгой Королевой (Галаховой) по делу «Седьмой студии». Письмо, подписанное 110 членами Ассоциации, направлено в Мещанский суд Москвы, где сегодня проходит очередное заседание по делу.

«Нам кажется, что эта тенденциозная, однобокая экспертиза создана исключительно с целью негативно повлиять на мнение суда и дискредитировать инициаторов и организаторов проекта «Платформа», — говорится в письме, опубликованном в журнале «Театр».

Критики отмечают, что в искусствоведческой экспертизе должны присутствовать библиографические ссылки, анализ изученных данных, но их в документе Галаховой нет. Таким образом «в экспертизе допускается крайний субъективизм искусствоведческой оценки».

«Мы не хотели бы, чтобы повторялись печальные страницы российской истории, в которых театральный критик выступал как орудие репрессивного подавления художественного процесса. Это в свое время нанесло непоправимый вред развитию российского искусства и самой репутации института театральной аналитики», — заключают авторы письма.

10 июня в Мещанском суде проходит очередное заседание по делу «Седьмой студии». По версии следствия, в 2011-2014 годах фигуранты дела похитили 133 млн из 216 млн руб., выделенных Министерством культуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Подсудимые вину отрицают.

По делу было назначено и проведено несколько различных экспертиз, авторы которых высказывались как в пользу обвиняемых, так и против них. Так, эксперты, которые провели третью экспертизу, пришли к выводу, что для реализации проекта «Платформа» требовалось в 2,5 раза меньше денег, чем выделило Минкультуры.