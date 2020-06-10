В Москве в мае умерли более пяти тысяч человек с COVID-19

В мае 2020 года в Москве умерли 15713 человек, что на 5715 больше, чем в мае 2019. В среднем за 2017, 2018 и 2019 годы смертность в мае составила 9914. Таким образом, превышение смертности в мае 2020 года составляет 5799 случаев, подсчитали в департаменте здравоохранения города.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае). От коронавируса как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек», — сообщили в депздраве.

Чиновники отмечают, что «отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти явился коронавирус». Таких в Москве за май было 433 человека.

При этом в мае были выявлены 2503 человека, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. Вирус стал «катализатором» развития основного заболевания в 980 случаях.

Учитывая данные федерального и регионального оперативных штабов, а также властей субъектов, «Медиазона» сообщает, что по всей России число смертей пациентов с коронавирусом достигло 11 102. Хотя федеральный штаб утром 10 июня сообщал о 6 358 смертях.