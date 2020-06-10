Юлию Латынину вызвали в СК из-за «ложной информации» о неготовности регионов к борьбе с COVID-19

В Следственном комитете начали проверку в связи с распространением журналистом Юлией Латыниной «ложной информации» о неготовности регионов, в том числе Татарстана, к борьбе с коронавирусом в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как пишет «Новая газета», претензии вызвал эфир программы «Код доступа» от 11 апреля, в котором Латынина зачитала обращение медиков, пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем, в частности, медработники из Нижнекамска рассказывают о нехватке средств защиты и тяжелых условиях труда.

Следователи попросили редакцию «Эха» «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной в следственный отдел для дачи объяснений. СК также хочет выяснить, по какому адресу журналистка соблюдала самоизоляцию в период действия ограничительных мер.