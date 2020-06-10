Марина Литвинович: Все не так

Только что мы от комитета«НЕТ!» подали жалобу в ЦИК на их ОФИЦИАЛЬНЫЙ плакат, являющийся ОФИЦИАЛЬНЫМ печатным материалом, размещенным на сайте ЦИК, который ну никак не может являться «информационным», а является агитационным. И некорректным!

Вот оцените пару цитат оттуда:

— «Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, когда она была написана, изменились страна и мир. <…> Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось».

— «Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание. Отразить возросшую роль России в современном мире. Закрепить приоритеты Основного Закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии».

Но хуже другое. В описании вносимых поправок в плакате содержится откровенная манипуляция: в поправке речь идет об одном, а в плакате — вообще о другом! Пара примеров.

— Блок № 4 «Доступная и качественная медицинская помощь каждому» декларирует, что «каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил». Однако поправки в статьи 72 и 132 Конституции говорят о распределении полномочий в федеративном государстве и полномочиях местного самоуправления.

— В Блоке № 3 «Социальные гарантии» плакат содержит утверждение о гарантиях государства, что «никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи». Поправки не содержат такой гарантии. Это означает, что плакат расширяет содержание поправок и делает вывод об обязательном наступлении положительных последствий в случае одобрения поправок, что должно побудить граждан проголосовать соответствующим образом.

Плакат размещен вот тут, почитайте, насладитесь: http://www.cikrf.ru/…/con…/informatsionnye-materialy/makety/ .

Мы требуем: 1) удалить плакат с сайта ЦИК; 2) удалить его с сайтов региональных изб. комиссий; 3) снять его с участков и всех мест, где он вывешен.

Полный текст нашей жалобы ниже.

ЖАЛОБА в ЦИК РФ

Согласно пункту 1 части 10 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ (далее — Закон о поправке), Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (далее — ЦИК РФ) организует и обеспечивает подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее — общероссийское голосование).

Пункт 2 части 15 статьи 2 Закона о поправке возлагает на ЦИК РФ обязанность по информированию граждан Российской Федерации о подготовке и проведении общероссийского голосования. При этом ЦИК РФ не правомочна вести какую бы то ни было агитацию за любой из вариантов голосования. Это неоднократно подтверждалось заявлениями руководства ЦИК, в том числе Председателя ЦИК РФ Памфиловой Э.А. (https://www.kommersant.ru/doc/4277089) и Секретаря ЦИК РФ Гришиной М.В. (https://www.rbc.ru/polit…/…/06/2020/5ed66ce69a794701b9f9e261), о том, что вся деятельность ЦИК РФ направлена только на информирование граждан.

На сайте ЦИК РФ были опубликованы макеты печатных материалов, используемых в ходе информирования участников общероссийского голосования (http://www.cikrf.ru/…/con…/informatsionnye-materialy/makety/). Представленный на указанной странице плакат «Поправки к Конституции Российской Федерации» (http://www.cikrf.ru/…/m…/Poster_A2_popravki_7-4%20Folder.zip) содержит в себе агитацию ЗА одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации.

Так, в верхней части плаката содержится вводная часть, посвящённая значению Конституции. Ряд утверждений в этой части прямо направлены на создание положительного представления о последствиях вступления поправок в силу:

— «Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момента, когда она была написана, изменились страна и мир. <…> Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной — Россия будет идти своим путем — дорогой процветания, свободы, развития»;

— «Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание. Отразить возросшую роль России в современном мире. Закрепить приоритеты Основного Закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии».

Описание положительных последствий одобрения изменения Конституции и отрицательных — неодобрения («со старой картой можно заблудиться») призвано побудить граждан к голосованию за поправки, что является одной из форм агитации.

Кроме того, необходимо отметить, что утверждение о том, что поправки закрепляют защиту прав и интересов граждан в качестве приоритета Основного Закона, является ошибочным и вводит участников голосования в заблуждение. Статья 18 Конституции в действующей редакции уже закрепляет, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Подобная манипуляция со стороны создателей и распространителей плаката не может являться адекватным информированием, поскольку информирование априори не может преследовать цель введения в заблуждение.

Далее плакат группирует поправки в 12 блоков, к каждому из которых приводится краткое описание. Ряд утверждений и выводов в этих описаниях также носят агитационный характер, т.е. направлены на побуждение участников общероссийского голосования одобрить поправки:

1. Блок № 2 «Защита человека труда» содержит утверждение, что «гарантируется социальное страхование», а «государство обеспечивает защиту достоинства граждан». Прежде всего, достоинство граждан, а именно — достоинство личности, уже охраняется государством согласно части 1 статьи 20 Конституции. Аналогичным образом, недостоверно и утверждение о гарантиях социального страхования: Конституция уже гарантирует социальное обеспечение в части 1 статьи 39, а приведённые в плакате поправки, в принципе, не говорят о социальном страховании. В этой части плакат вновь вводит участников голосования в заблуждение, приписывая рассматриваемым поправкам дополнительные качества, не вытекающие из их текста, но направленные на создание положительного отношения граждан к изменению Конституции.

2. В Блоке № 3 «Социальные гарантии» плакат содержит утверждение о гарантиях государства, что «никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи». Поправки не содержат такой гарантии. Это означает, что плакат расширяет содержание поправок и делает вывод об обязательном наступлении положительных последствий в случае одобрения поправок, что должно побудить граждан проголосовать соответствующим образом.

3. Блок № 4 «Доступная и качественная медицинская помощь каждому» декларирует, что «каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил». Однако поправки в статьи 72 и 132 Конституции говорят о распределении полномочий в федеративном государстве и полномочиях местного самоуправления. Это означает, что содержание плаката вновь указывает на предполагаемые положительные последствия принятия поправок, что является агитацией.

4. Блок № 5 «Во власти только патриоты» уже своим названием указывает на то, что одобрение поправок приведёт к качественному изменению состава органов власти — т.е. вновь описывает положительные последствия такого голосования. Также плакат в данной части утверждает, что «Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных государств, не могут преследовать никаких других целей, кроме целей, направленных на решение задач развития России и повышения благосостояния ее жителей». Тем самым плакат указывает, что без внесения поправок в Конституцию чиновники, напротив, не будут действовать в интересах России и её жителей — это является описанием негативных последствий отказа от одобрения поправок. В обоих случаях речь идёт о побуждении участников голосования к определённому волеизъявлению, т.е. об агитации.

5. Описание Блока № 6 «Защита суверенитета и территориальной целостности» содержит утверждение, что Основной Закон (в редакции предложенных изменений) «закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства». Несмотря на то, что данный вывод частично повторяет текст новой редакции статьи 67 Конституции («Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности»), плакат, говоря именно о «закреплении» защиты, заставляет читателя предположить, что без поправок такой защиты нет. Вместе с тем, часть 3 статьи 4 Конституции, являющаяся одной из основ конституционного строя, гласит, что «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории». В свою очередь, часть 2 статьи 80 возлагает обязанность по охране суверенитета на Президента России. В связи с этим утверждение о закреплении поправками защиты суверенитета и целостности государства выходит за рамки содержания поправок и нацелено на побуждение граждан к голосованию за их одобрение.

6. В блоке № 7 «Стабильность и развитие» в плакате делается вывод, что перераспределение полномочий между институтами государственной власти сохранит гарантии устойчивости системы. Данное утверждение является оценочным и создающим позитивное представление о поправках, что уже является агитацией. К оценочным выводам относятся и утверждения об усилении полномочий палат Федерального Собрания и введение принципа «двух ключей» — авторы плаката описывают своё видение того, как будут действовать поправки и к каким последствия приведёт их принятие.

7. Согласно описанию к Блоку № 8 «Сохранение природного богатства» поправка в статью 114 Конституции обяжет «Правительство принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального биологического разнообразия». Вместе с тем статья 114 говорит о полномочиях Правительства по принятию ряда экологических мер.

Равным образом, в Блоке № 9 «Ответственное отношение к животным» утверждается, что поправки закрепляют «необходимость ответственного отношения к животным», а в Блоке № 10 «Поддержка волонтёров и НКО» — что Правительство будет обязано такую поддержку оказывать. Данные поправки также касаются содержания статьи 114, в которой говорится о полномочиях Правительства, а не о провозглашении каких-либо принципов. Во всех указанных случаях плакат содержит оценочные суждения его авторов в виде, направленном на голосование за поправки.

8. Блок № 12 «Поддержка российской науки» утверждает, что «государство будет регулировать информационные технологии и обеспечивать безопасность при их применении». Однако статья 71 Конституции посвящена распределению полномочий между Российской Федерацией и её субъектами, а не установлению новых вопросов государственного регулирования. Поэтому текст плаката в данной части также является оценочным суждением его авторов, направленным на создание положительного представления о поправках, вынесенных на общероссийское голосование.

Таким образом, плакат «Поправки к Конституции Российской Федерации», опубликованный на сайте ЦИК РФ по адресу: http://www.cikrf.ru/…/m…/Poster_A2_popravki_7-4%20Folder.zip, является агитационным. Содержащиеся в нём утверждения являются в большинстве своём оценочными суждениями авторов плаката и либо описывают положительные последствия одобрения поправок, либо отрицательные — их неодобрения, либо направлены на создание позитивного представления о поправках у участников общероссийского голосования. Любое из перечисленного является агитацией. Это означает, что ЦИК РФ распространяет материал, содержащий агитацию в поддержку голосования за одобрение предлагаемых изменений в Конституцию Российской Федерации. То обстоятельство, что в нормативных правовых актах, регулирующих подготовку и проведение общероссийского голосования, отсутствуют положения об агитации, не отменяет факта её ведения.

ЦИК РФ, действуя в рамках Закона о поправке, распорядительных актов Президента, Правительства и собственных постановлений, не может вести агитационную деятельность — Законом о поправке она уполномочена только на информирование граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования. Размещение агитационных материалов, таким образом, ведётся за рамками полномочий, предоставленных ЦИК РФ Законом о поправке, является незаконным и нарушает права участников голосования на информирование об общероссийском голосовании.

В связи с этим просим Центральную избирательную комиссию Российской Федерации провести проверку изложенных сведений и принять срочные меры по удалению незаконного агитационного материала со своего официального сайта и прекращению его распространения любыми другими способами, в том числе обеспечить недопустимость распространения незаконной агитации нижестоящими избирательными комиссиями.

Литвинович М.А., Галямина Ю.Е., Пивоваров А.С. и др. участники Комитета «НЕТ!»

Источник